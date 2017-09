"RIVOLUZIONI"!: Al XXIII dottorato storici da tutta Europa

Un mese di seminari e approfondimenti per capire i cambiamenti della storia dal cristianesimo alla rivoluzione dei costumi

Si parla di RIVOLUZIONI al XIII dottorato in Scienze Storiche del Scuola Superiore dell'Ateneo. Fino al 21 ottobre oltre 50 ore d'approfondimento in 16 giornate con docenti da tutta Europa sulle rivoluzioni protestante, islamica, romana, industriale, cinese e anticoloniale. Dal cristianesimo al cambiamento dei costumi in seminari e saggi con discussioni periodiche dei progetti di ricerca. Ha aperto Adriano Prosperi della Scuola Normale di Pisa proprio sulla RIFORMA PROTESTANTE in due giornate d'approfondimento all'Aula Magna del Santa Chiara. Sono previste nei prossimi incontri di studio anche le lezioni di Franco Cardini sull'Islam e di Stefano Zamagni su Capitalismo e democrazia. Il 5 ottobre Omaggio allo storico moderno Corrado Vivanti e al suo fondo librario conservato in biblioteca storica. Il rettore Corrado Petrocelli e il direttore Luciano Canfora parteciperanno intervenendo alla giornata commemorativa insieme ai famigliari dell'illustre studioso. Chiusura della XIII sessione del dottorato, fuori sede, al Museo della Città di Rimini, il 21 ottobre, con la conferenza, LA RIVOLUZIONE RUSSA: ERA NECESSARIA?.

