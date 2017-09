Università: l'Ateneo del Titano a Napoli per presentare una ricerca su temi socio-sanitari

Lo scorso 6 settembre, all'Università Federico II di Napoli – in occasione di una conferenza internazionale organizzata dalla Società italiana di statistica -, è stata presentata una ricerca sulle performance dei servizi socio-sanitari del Titano, della Regione Marche e della provincia canadese del Quebec. Lo studio - firmato da due docenti del corso in Ingegneria Gestionale del nostro Ateneo: il sammarinese Pietro Renzi e il collega italiano Alberto Franci – ha l'obiettivo di fornire elementi utili a chi è incaricato di stabilire delle priorità in materia di sanità pubblica. La ricerca – ricorda Renzi – verrà presentata anche al convegno annuale dell'Associazione italiana di economia sanitaria, che si terrà dal 5 ottobre all'Università di Pavia”.