27 settembre 2017: San Marino celebra la Giornata Mondiale del Turismo

Gratis Musei, Mostre e Funivia

Si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, che quest’anno avrà come tema “Turismo sostenibile: uno strumento per lo sviluppo”. Tutti i Paesi membri celebrano con varie iniziative questa giornata, che è anche un invito agli operatori del turismo, ai turisti e alle comunità locali a gestire in maniera responsabile i beni culturali per conservarli per le future generazioni.



Il turismo sostenibile viene considerato un’opportunità di crescita per lo sviluppo economico e la Repubblica di San Marino ha tutte le caratteristiche che rappresentano le principali attrazioni di una meta turistica: storia, arte, tradizioni, enogastronomia, natura e paesaggio.

Far conoscere le tradizioni locali, fare escursioni nel centro storico ma anche nei sentieri per estendere il turismo a tutto il territorio, valorizzando il paesaggio naturale attraverso la storia e gli aspetti culturali, rappresenteranno le linee principali della politica turistica dei prossimi anni, che dovrà avere sempre una particolare attenzione alla gestione responsabile dei beni culturali e dei percorsi naturali e all’accessibilità per tutti.

Ingresso gratuito ai Musei di Stato

Servizio Funivia gratuito

Ingresso gratuito alle Mostre

Nonché menu esclusivi e pacchetti soggiorno degli esercizi di San Marino.