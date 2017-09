"Nel cuore del mistero": segreti sammarinesi dell'opera d'arte

TESORI SVELATI dei nostri musei in 4 incontri degli ISTITUTI CULTURALI

Dal 27 settembre al 13 dicembre in Chiesa San Francesco gli appuntamenti per conoscere meglio i nostri capolavori e il patrimonio artistico dello Stato. Il ciclo è curato dallo storico dell'arte noto critico riminese ALESSANDRO GIOVANARDI e presentato da PAOLO RONDELLI. Nel primo momento pubblico pomeridiano un'assoluta novità legata all'arte ortodossa nei materiali conservati a San Marino. La pittura d'icone e le tavole dall'oriente cristiano: misteri, linguaggi e simbologie segrete, svelati per la prima volta in Repubblica. GIOVANARDI è docente dell'Istituto di Scienze Religiose di Rimini e San Marino-Montefeltro curatore della rassegna. Nelle prossime tappe museali sammarinesi contributi critici di Suor Maria Gloria Riva sui fiori nell'iconografia pittorica, Pier Giorgio Pasini sul Santo Fondatore Marino e Massimo Pulini, che chiuderà a dicembre parlando di Gurcino e dei guercineschi.





Sentiamo ALESSANDRO GIOVANARDI sull'ideazione e cura del ciclo e in particolare sulle icone sammarinesi argomento della sua lezione magistrale