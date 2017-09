CARDINI a SAN MARINO sull'ISLAM

Franco Cardini al XIII dottorato di ricerca della Scuola di Storia diretta da Luciano Canfora parla di Islam e rivoluzioni

Se per lo storico fiorentino “l'Islam non è una minaccia”, tesi descritta più volte nei suoi ultimi saggi, l'Europa “stanca e invecchiata” si trova alle prese con i fondamentalismi e il terrorismo senza più strumenti culturali per combatterli.

In due lezioni magistrali al corso di quest'anno sulle RIVOLUZIONI, Cardini, prova a illustrare ai dottorandi il ruolo dei cristiani, della ripartizione delle ricchezze, dei nuovi colonialismi di sfruttamento basati sui media vecchi e nuovi in evoluzione continua...

Parlando di RIVOLUZIONI è inevitabile tener conto del possibile ( o impossibile?!) dialogo e relativa integrazione: quanto valgono l'incontro e l'interazione tra diverse generazioni e la concreta differenza tra islamisti e mussulmani?

La convivenza (coesistenza?) è possibile, auspicabile o inattuabile (PRINCIPI e FONDAMENTI: scontro socio politico e culturale tra religioni)?!.

fz

Intervista con FRANCO CARDINI Saggista e storico delle religioni