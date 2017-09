CARS 3 al cinema per 2 weekend solo a San Marino

Due fine settimana di cartoni con visione pomeridiana, la domenica anche alle 15, per ragazzi e famiglie al Concordia arriva l'ultimo film d'animazione Disney-Pixar sul mondo delle auto parlanti



Saga automobilistica inevitabile della serie divenuta merchandising imponente in tutto il mondo con le macchinine umanizzate e parlanti, da oltre in 11 anni in 3 film, passate dallo schermo anche televisivo a ogni cameretta, videogioco, figurine... il marketing planetario continua.

SAETTA MCQUEEN ormai invecchiatino pensa al futuro. E' l'ora del ritiro mettendo il bacheca il famoso numero 95 di scuderia sembra diventare “macchina immagine” non senza qualche sorpresa visto che SAETTA si affiderà addirittura a una giovane coach motivazionale d'origine ispanica. Una parabola sportiva con relativo ultimo giro di pista sentimentale e commovente metafora del fine carriera in tutti gli sport. Rimangono le tante scene di corsa e il rapporto tra diverse generazioni di auto che piace ai bambini e fa sorridere gli adulti.

fz