Cuore multimediale in uno show dei medici

Rappresentazione per le scuole dello SPETTACOLO DEL CUORE davanti agli studenti in mattinata l'iniziativa della Società di Cardiologia che replica stasera sempre al Nuovo di Dogana nella versione per genitori e cittadini

E' il nostro cuore. Quello dei figli, dei ragazzi e delle ragazze, messo a nudo dal dottore DAVIDE TERRANOVA nella matinée scolastica in un viaggio nel corpo umano alla scoperta del muscolo cardiaco. Una storia multimediale per adulti e bambini capace di farci conoscere e incontrare un organo che batte non solo per amore... e deve funzionare sempre al meglio. Dimostrazioni di primo soccorso, danza e reading, divulgazione e didattica sull'educazione alla salute. Medici e attori della vita di tutti i giorni, in ospedale, sul palcoscenico per noi. Il cuore fa spettacolo! In modo innovativo decodificando il linguaggio scientifico con registri accessibili in musica e tanta salute...

fz