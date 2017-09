Incontri letterari ravvicinati in biblioteca: ROSSI MARCELLI con RONDELLI

Conversazione letteraria pubblica in Biblioteca di Stato con l'editorialista e scrittore romano invitato dagli Istituti Culturali

Si presenta da sé con 3 libri e una rubrica-magazine sull'Internazionale dal titolo “Caro Daddy”: Marcelli Rossi, giornalista e genitore, impegnato nel sociale sulle famiglie di oggi. Nel colloquio con Paolo Rondelli ha raccontato delle sue scelte e della professione, a viso aperto, incalzato anche dal pubblico presente in sala lettura. Lo spazio comune non solo luogo della conservazione e consultazione libraria e naturalmente dello studio, Palazzo Valloni, diventa attualità e occasione di dibattito: la biblioteca come “organismo vivo”.



Nel video l'intervista a Claudio Rossi Marcelli, giornalista e scrittore