Onorificenze in mostra a Palazzo Valloni

Mostra sugli ORDINI EQUESTRI della Repubblica di San Marino inaugurata dai REGGENTI patrocinata dalla Segreteria Esteri con gli Istituti Culturali fino al 20 ottobre in Biblioteca di Stato

Segni e simboli distintivi. Onorificenze conosciute e amate da cittadini e ospiti. Tra tutti il famoso Collare reggenziale indicativo del passaggio di poteri d'insediamento. C'erano proprio i Capi di Sato insieme al Segretario agli Esteri Renzi a inaugurare la vetrina espositiva di prestigio dando lustro all'evento. Un patrimonio storico e culturale per la prima volta esposto pubblicamente corredato da pubblicazioni e documenti sull'argomento istituzionale. Gli Ordini di Cavalleria dello Stato sono conferiti dalla Repubblica secondo procedure e norme molto antiche. Due gli ordini intitolati ai santi patroni ma di stretto conferimento pubblico secondo l'ordinamento statuale; fregi riconosciuti in tutto il mondo. L'Ordine Equestre di San Marino risale al 1861 ed è del Consiglio Grande e Generale mentre quello riformato di Sant'Agata del 1923 viene consegnato dai Reggenti in vari gradi su indicazione del Magistero. Aboliti dal 1984 i titoli nobiliari equivalenti e collegati agli ordini sammarinesi. Cavalieri, ufficiali e commendatori si fregiano delle croci per loro merito civile o militare ma per grazia dei sammarinesi.

fz