1 ottobre 1991: debutto italiano della serie “I Simpson”

I Simpson (The Simpsons) è una popolare sitcom animata statunitense, creata dal fumettista Matt Groening nel 1987 (la prima apparizione negli USA fu il 19 aprile 1987) per la Fox Broadcasting Company. La serie è una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense, impersonificati dalla famiglia Simpson, che vive nella cittadina di Springfield. Il debutto italiano della serie fu il 1° ottobre 1991.

I componenti del nucleo familiare sono Homer, il capofamiglia paradigma dello stereotipo dell'americano di classe media, la gentile moglie Marge e i tre figli Bart, il monello, Lisa, la studentessa modello, e Maggie, la più piccola della casa.

La serie tratta in chiave umoristica molti aspetti della società contemporanea, come la politica, i media, ma anche le relazioni interpersonali e le debolezze umane.

I Simpson sono subito diventati uno show di punta della 20th Century Fox, grande casa produttrice di film; nel corso degli anni, infatti, hanno vinto numerosi e importanti premi televisivi.

Il numero del magazine TIME del 31 dicembre 1999 lo ha acclamato come "miglior serie televisiva del secolo", mentre il 14 gennaio 2000 lo show ha ottenuto una stella nella Hollywood Walk of Fame. Come prova dell'influenza che lo show ha avuto nella cultura popolare, l'esclamazione contrariata di Homer Simpson, "D'oh!", è stata introdotta nell'Oxford English Dictionary.