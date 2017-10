La delfina Pelè compie 54 anni

Grandi festeggiamenti per i 54 anni di “nonna” Pelè all'Oltremare di Riccione. La delfina è infatti arrivata a un bellissimo traguardo: normalmente i delfini cresciuti in ambiente controllato non superano i 40 anni. Pelé è arrivata al Delphinarium di Riccione nel 1972 ed è stata battezzata Pelé per la sua abilità nel palleggiare e agguantare il pesce al volo. Un festa quindi con tanto di torta di sardine, palloncini, baci e sorrisi per la delfina considerata da tutto lo staff la colonna portante del parco.