3 ottobre 1983: va in onda la prima puntata di "Pronto, Raffaella?"condotto da Raffaella Carrà

Si tratta del primo spettacolo televisivo della RAI trasmesso nella fascia del mezzogiorno, orario in precedenza occupato dal monoscopio.

Lo spettacolo era un varietà di intrattenimento leggero, diretto in regia da Gianni Boncompagni che ne era anche autore insieme a Lianella Carell e Giancarlo Magalli, che andava in onda a partire dal mezzogiorno fino all'edizione delle 13.30 del TG1.



Al centro della trasmissione vi era l'interazione con il pubblico in diretta attraverso vari giochi telefonici, con i concorrenti da casa che nel corso di ogni puntata rispondevano a delle semplici domande poste dalla conduttrice con la possibilità di vincere considerevoli cifre; il gioco simbolo che ha caratterizzato la trasmissione nell'immaginario collettivo del pubblico era il gioco dei fagioli, durante il quale i telespettatori dovevano indovinare il numero esatto di fagioli presenti all'interno di un barattolo di vetro, una cifra molto difficile da indovinare tanto che di puntata in puntata si creò sempre più suspense sia per l'aumentare del montepremi, che ad ogni tentativo errato aumentava, che per l'avvicinarsi al momento ineluttabile della soluzione dell'enigma.



La trasmissione è ricordata perché è stata la prima trasmissione della RAI trasmessa nella fascia del mezzogiorno; fino a quel momento, infatti, la televisione pubblica avviava le trasmissioni quotidiane nel primo pomeriggio trascurando il mattino. La decisione di programmare uno spettacolo anche in questo orario inedito per la RAI arrivò in seguito al successo dei quiz mattutini di Canale 5, all'epoca neonata televisione privata che ebbe per prima l'intuizione di inaugurare le trasmissioni in un orario considerato poco appetibile.