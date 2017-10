Buon compleanno, PELE' (la delfina di Riccione)

L'amatissimo mammifero marino ha compiuto 54 anni a OLTREMARE dove l'anziana delfina ha festeggiato il compleanno con amici e ospiti

La più anziana DELFINA d'Europa vive in cattività a Riccione. I delfini mediamente vivono 40 anni in ambiente controllato ma PELE' è una 'tipa' speciale anche in questo: forte e longeva, gioviale e amatissima, ha raggiunto un magnifico traguardo! come una nonnina arzilla e centenaria. Proveniente dal Texas arrivata nel 1972 al Delfinarium porta il nome del fantasista e calciatore brasiliano campione di tutti i tempi; è ancora abilissima nel dribbling e nello scatto palleggia benissimo col pesce fa saltare la sardina al volo...

Adorata dai bambini ormai divenuti adulti, emoziona generazioni di persone. Ci insegna il rispetto per animali e mare. I piccoli di mezzo mondo le fanno festa ogni anno e per questo si merita la sua torta di sarde ovviamente senza candeline...

Musica, baci e tanti salti, in laguna è il punto di riferimento per i suoi simili e per le persone che la addestrano accudendola. Una festa di fine estate alla PELE'... ancora tanti goal (pardon, auguri) da San Marino.

fz