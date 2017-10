Premio "Frontino Montefeltro": nella cultura vince "San Marino 1462-1463. I patti di Fossombrone e la Bolla di Pio II"

Domenica 8 ottobre il Convento di Montefiorentino ospiterà la XXXVI edizione del Premio Nazionale di Cultura "Frontino Montefeltro" fondato da Antonio Mariani e Carlo Bo. La cerimonia inizierà alle 10 con una messa. A partire dalle 11, dopo i saluti del sindaco di Frontino Andrea Spagna, del rettore dell'Università degli Studi di Urbino Vilberto Stocchi, il presentatore Giuseppe Biancalana e i curatori del Premio proclameranno i vincitori delle diverse sezioni, così come stabilito dalle rispettive giurie. Per la sezione Cultura del Montefeltro il premio va a Carlo Colosimo, curatore dell'opera "San Marino 1462-1463. I patti di Fossombrone e la Bolla di Pio II" (Repubblica di San Marino, GDG, 2017). Per la sezione Stili, figure e pratiche della Cultura, a cura del Rotary Club di Urbino, alla giornalista Lara Ottaviani de "Il Resto del Carlino" e al giovane attore Mathias Martelli. Per la sezione 'Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica' all'Istituto Comprensivo "Montefeltro" di Sassocorvaro per il tema "Sestino". Per la sezione "Ambiente" a cura del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, il premio va a Giuseppe Antoci, presidente dell'Ente Parco Regionale dei Nebrodi. Per la sezione Umane diversità a Alessandra A.M. Nivoli. Per la sezione 'Lo scrittore per l'arte di vivere' a Mariapia Veladiano, autrice del romanzo "Una storia quasi perfetta" (Modena, Guanda, 2016). Per la sezione 'Personaggio' a Mario Logli, incisore e pittore. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Frontino, in collaborazione con l'Università di Urbino e con il patrocinio e il contributo della Regione Marche, della Provincia di Pesaro Urbino, dell'Unione Montana del Montefeltro, del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, della Banca Adriatica spa, del Rotary Club di Urbino e di alcune aziende del territorio.