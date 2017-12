Riapre il cinema Fulgor nel giorno del compleanno del Maestro

Riapre a Rimini, il 20 gennaio il cinema 'Fulgor', la sala amata da Federico Fellini e immortalata nel suo 'Amarcord'. Sul cinema, oggetto di una profondo restauro, il sipario si alzerà proprio nel giorno del 'compleanno' del Maestro nato il 20 gennaio del 1920. "Un cinema. Un cinema in centro a Rimini. Il cinema più famoso del mondo. L'attesa è finita. Buon compleanno, Federico" scrive il sindaco della città romagnola, Andrea Gnassi, in una nota che accompagna un video su Youtube in cui scorrono le immagini del 'Fulgor' restaurato, "uno dei pilastri - spiega - su cui poggia il progetto del Museo Fellini, che coinvolge anche Castel Sismondo e la piazza antistante". Il cuore sarà la sala "allestita in stile anni Trenta dal premio Oscar, Dante Ferretti. Alla Rimini felliniana e al tema delle origini sarà dedicato l'intero secondo piano della Casa del cinema; mentre all'ultimo piano sarà evocata l'intensa attività onirica di Fellini; ne saranno proiettati i film in una sequenza magica di schermi".