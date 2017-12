SPETTACOLI d'inizio dicembre in TRILOGIA sammarinese

Storia dell'arte, fiction, teatro. Gli Istituti Culturali propongono tra domenica 3 e martedì 5 dicembre 3 appuntamenti imperdibili con SGARBI, MARESCOTTI e OTTAVIA PICCOLO



È il professore noto polemista ad aprire la TRILOGIA. Dopo il successo di Caravaggio ecco la performance teatrale pubblica (DOMENCA 3 ALLE 21 NUOVO DI DOGANA) di SGARBI sul genio e l'umano del BUONARROTI. Vittorio si cimenta con MICHELANGELO alla pari. Lo studioso e notissimo personaggio televisivo usa la sua eloquenza estetica e storica, frammista alla notorietà scapigliata e urlata ormai trentennali, riempiendo i teatri. Racconta il RINASCIMENTO attraverso la grandezza di un uomo che si esprimeva alla pari (con se stesso...) in pittura, scultura, architettura e poesia esattamente come LEONARDO.

IVANO MARESCCOTTI, invece, dopo aver girato in Repubblica (tra Biblioteca e archivi museali) la sua ultima fiction, MIRO ISPETTORE ARCHIVISTICO, la propone in anteprima ai sammarinesi (LUNEDÌ 4 ALLE 18.30 CINEMA CONCORDIA) nell'episodio pilota per la regia di Danilo Caracciolo con l'intero cast del film, introdotto dal direttore Paolo Rondelli, nell'evento pubblico.

Chiude il TRITTICO degli Istituti Culturali la rassegna TEATRANTI (MARTEDÌ 5 ALLE 21 TEATRO TITANO) con Ottavia Piccolo in “ENIGMA, niente significa mai una cosa sola” di Stefano Massini. L'attrice insieme a Silvano Piccardi interpretano il muro di Berlino vent'anni dopo la caduta e il decreto della DDR, che nell''89 mettevano fine a un'epoca; e ora qualcuno, almeno uno, sta mentendo...

fz