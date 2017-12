Fa il pieno il Natale delle meraviglie: qualche fiocco di neve aumenta la magia

Centro storico preso d'assalto e parcheggi pieni con traffico deviato dalla polizia civile fin dalla tarda mattinata. Promette bene il Natale delle Meraviglie. Nel suo secondo giorno, complice il bel tempo, tante le famiglie nelle vie del Centro storico per i tradizionali mercatini. Tappa obbligata per i più piccoli: la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e le arrampicate alla Cava dei Balestrieri. Per chiudere in magia, in serata, qualche fiocco di neve.