La cultura che unisce, presentato il volume "Identità Sammarinese"

Si tratta del nono annuario a cura dell'Associazione Sammarinese Dante Alighieri

L'attualità della storia, che riafferma con la conoscenza del passato una identità consapevole. Il nono volume della pubblicazione “Identità Sammarinese- riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia e cultura” spazia nelle sue 240 pagine, in un arco ampio per temi e tempi, con qualcosa in comune: il forte attaccamento elogiativo e non critico alle fondamenta della Repubblica di San Marino.

Prima la presentazione ai Capitani Reggenti, che hanno sottolineato il valore unificante della cultura in un momento in cui “sono particolarmente diffusi, in Repubblica e altrove, atteggiamenti di divisione e contrapposizione”

Un incontro sentito quello con la Reggenza, nell'edizione di quest'anno- come sottolineato dal segretario Marco Podeschi- sono presenti due studi incentrati proprio sulla suprema magistratura dello Stato

Un contributo alla conoscenza delle radici culturali, storiche e morali per un futuro consapevole, con un taglio divulgativo, senza pretese scientifiche. Una lettura- ha sottolineato il direttore di RTV Carlo Romeo, che ha curato la presentazione pubblica, che ha la singolare capacità di riuscire ad appassionare lettori sammarinese ed italiani. E chissà che non riesca, questa pubblicazione curata da una associazione che porta il nome dell'esule da Firenze, il peregrino che ha portato intatto nei secoli il dolore dell'uomo, a fare meglio conoscere anche fuori confine una realtà conosciuta poco e conosciuta male.



Nel video l'intervista a Franco Capicchioni, Presidente Associazione Sammarinese Dante Alighieri ed allo storico Fernando Bindi