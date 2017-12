Ingegneria e architettura dei terremoti a Domagnano

Tecnologie sui diversi danni da terremoti in un seminario speciale promosso dalla nostra università. A Domagnano accademici e professionisti in cattedra provenienti da Umbria e Puglia. Recupero e consolidamento delle costruzioni civili a norma di legge. Miglioramento e adeguamento sismico delle costruzioni. Questi gli argomenti dell'incontro all'interno d'Ingegneria civile. Oltre a presidente e docenti del corso sammarinese c'erano gli ingegneri e gli architetti degli ordini riminesi. Secondo gli organizzatori gli interessi e le riflessioni della giornata di studio sono utili per studenti e ricercatori. Materia anche per chi esercita la libera professione in un campo, purtroppo, tristemente attuale e in evoluzione.

fz