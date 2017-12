LE RADICI DELLA NOSTRA STORIA: presentato il libro su Malagola

Presentazione ufficiale davanti ai responsabili istituzionali del libro sul patrimonio archivistico e CARLO MALAGOLA a cura di Elisabetta Righi Iwanejko promosso dalla associazione SAN MARINO- ITALIA

Una serata speciale che l'associazione SAN MARINO-ITALIA ha dedicato all'amor patrio attraverso una figura basilare della memoria storica e archivistica del paese: CARLO MALAGOLA antesignano della raccolta documetaria con il fondo che porta il suo nome. C'erano i segretari RENZI e PODESCHI a rappresentare il governo al più alto livello proprio attraverso la cultura e la storia della Repubblica nell'azione politica odierna. L'ambasciatore d'Italia a San Marino S.E. GUIDO CERBONI per parte sua ha testimoniato la collaborazione diplomatica e culturale che da sempre contraddistinguono i due stati da oltre un secolo e mezzo. Per i cittadini di ogni generazione la memoria storica istituzionale è appunto UN PATRIMONIO SAMMARINESE da salvaguardare e promuovere perché la storia stessa prosegua... Enti e associazione e soprattutto la nostra università sono i garanti della ricerca e dell'interesse da sempre diffuso tra i sammarinesi per le RADICI DELLA NOSTRA STORIA.

