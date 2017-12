Strenne di NATALE dai REGGENTI

Pubblicazioni e libri natalizi in due udienze ufficiali della REGGENZA a Palazzo Pubblico

Carisp San Marino presenta il calendario 2018 di UN ANNO DI SPORT e il libro UN GIOCO DA TITANI nel progetto editoriale del primo istituto bancario della Repubblica. I vertici della banca insieme al Segretario all'Istruzione Marco Podeschi hanno esposto l'iniziativa ai Capi di Stato nello storico anno dei Giochi in Repubblica. Omaggio ai sammarinesi coinvolti nello spettacolo sportivo dal maggiore sponsor della XVII edizione. Oltre al tradizionale calendario la raccolta fotografica con il commento didascalico di Massimo Rastelli sono diventati un libro a edizione limitata curata da Luciano Tomasin dal suggestivo titolo UN GIOCO DA TITANI appunto. I Reggenti hanno parlato di “immagine migliore dello Stato nella capacità di accogliere”.

“Viaggio in Valconca” per Gabriele Geminiani che ha presentato insieme al Segretario al Territorio Augusto Michelotti ai Capitani Reggenti la sua ultima fatica editoriale stampata da Seven Seas di San Marino. Una nuova geografia locale fatta di segni e oggetti da cercare in luoghi nascosti minacciati dalla cementificazione. Per la REGGENZA “un vero amor loci” nei luoghi della memoria dell'autore con la sua gente.

fz