Boom di “Romagna mia” in Spagna



Grazie a Karonte Distribuciones e La Cupula Music

“Romagna mia” sbarca in Spagna e spopola. Dal 30 ottobre sono online il brano e il video di “Romaña Mia”, la versione in spagnolo del classico di Secondo Casadei, registrato e suonato dai Kachupa in collaborazione con Tonino Carotone e girato a Faenza. Nel video si trovano immagini da tutta la Romagna, tra Bertinoro e Savignano, tra osterie e chioschi di piadine.



Il brano in digitale è distribuito in Spagna e nel mondo da La Cupula Music, che ha sede a Barcellona, e il cd singolo fisico viene distribuito nei negozi e messo in air play nelle radio dalla Karonte Distribuciones, tra le piu’ importanti distributrici musicali indipendenti in Spagna.



“Romaña Mia” è il risultato del progetto Romagna Mia 2.0, un’opera di traduzione e distribuzione all’estero realizzata da Materiali Musicali, organizzatore del MEI, con il supporto del MiBACT e SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. Distribuzione fisica e digitale in Spagna e in tutto il Mondo con Goodfellas e Karonte e con La Cupula Music!