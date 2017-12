CartonGruffalo: la festa dei cartoni (8/12 ore 14 e 16.15)

IL GRUFFALÒ serie di cartoon europei d'autore per SAN MARINO CINEMA nel pomeriggio dell'IMMACOLATA solo al CONCORDIA una sorpresa per bambini e famiglie

Doppia proiezione diciamo 'letteraria' ispirata al successo editoriale anglotedesco, GRUFFALÒ, per ragazzi (tradotto in 50 lingue per 5 milioni di copie). Serie nata negli anni Novanta diventata un film in due episodi e stata prodotti nel Regno Unitoi in modo artigianale, a passo uno, artistico tradotto in computer grafica con effetti speciali. Il primo lungometraggio è stato candidato all'oscar dell'animazione.

Intanto sono tradotti e doppiati magistralmente in rime baciate come nell'originale ( ecco un esempio: «La volpe gli chiese (al topino): “E chi sarà mai?”. “Ma come, davvero tu non lo sai? ha zanne tremende, artigli affilati, e denti da mostro di bava bagnati.” “E dove lo incontri?” “Accanto alla roccia dall’acqua lisciata… e a cena divora volpe impanata”». La narratrice è la mamma scoiattolina coi piccini. La topina (piccolina) amica per la pelle dello spaventoso (per modo di dire...) Gruffalò si fa rivalere sui cattivi, volpe e gufo, andando A SPASSO COL MOSTRO. Il protagonista dentone a colori non fa mai paura neanche ai bambini. Il nostro beniamino di cartone “è bello! da tanto che è brutto...” - dichiara un suo giovanissimo fan, di casa nostra età 5 anni, che ha voluto rimanere anonimo anche al cronista animato...



fz