Rimini ricorda Fellini e Guerra con “Amarcort Film Festival”

In programma dal 10 al 17 dicembre

Rimini si prepara per "Amarcort Film Festival" dedicato alla città rivierasca e ai corti cinematografici, con una particolare attenzione verso i giovani registi indipendenti, nel nome di Federico Fellini. Otto giorni di cinema, oltre 200 film in concorso sui mille ricevuti da tutto il mondo, anteprime, eventi speciali. Tutto questo nella decima edizione in programma dal 10 al 17 dicembre.



Il concorso per cortometraggi si divide in otto sezioni: la principale è proprio 'Amarcort', dedicata ai corti italiani e stranieri, le altre si occupano di animazione, fiction, sperimentali, sceneggiature inedite e videoclip musicali. In programma incontri con Ivano Marescotti e il regista Giuseppe Romano (in arte Pepsy Romanoff), autore del film 'Vasco Modena Park', e un omaggio a David Bowie con 'Ziggy 2.0', uno spettacolo-tributo dedicato al 'Duca Bianco' al Teatro degli Atti. Al Museo della Città, l'omaggio a Tonino Guerra con la mostra 'Tonino sul set'.