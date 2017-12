Reggenza: ieri, in udienza, i vertici BSI in occasione della presentazione del calendario

Un omaggio alla creatività di Guido Crepax. A Rimini, invece, l'Ateneo di San Marino tra i protagonisti di "Matrioska"

Ricevuti in udienza dalla Reggenza, ieri, i vertici della Banca Sammarinese d'Investimento e il Presidente della Fondazione Cino Mularoni; introdotti dal Segretario di Stato Marco Podeschi. L'occasione era la presentazione del tradizionale calendario dell'istituto di credito. L'omaggio – in questa occasione – è a Guido Crepax: dalla cui fantasia, nel 1965, nacque Valentina; icona del fascino e dell'intraprendenza femminile. “Un pregevole progetto editoriale – hanno affermato i Capi di Stato, rivolti agli ospiti – che testimonia ancora una volta la vostra grande capacità di avvalervi di collaborazioni importanti e prestigiose anche in campo artistico; che danno lustro al nostro Paese”. Espresso, infine – dalla Reggenza -, l'auspicio che l'intera collettività riesca ad affrontare, con spirito di squadra, le sfide del presente; affinché la “Repubblica possa sempre più essere conosciuta per le realtà d'eccellenza presenti in territorio”. E tra le eccellenze del Titano vi è certamente l'Ateneo: una realtà ormai sempre più conosciuta nel circondario. Oggi – a Rimini – la prima delle 3 giornate di “Matrioska”: la kermesse che, negli spazi di Castel Sismondo, propone arte, artigianato, cultura, moda e video, all'insegna della creatività. All'interno della manifestazione sono presenti 5 prototipi, con i quali gli studenti del corso di laurea in Design – dell'Università di San Marino – propongono nuove tecniche per il soffiaggio del vetro artistico di Murano, in collaborazione con la fornace NasonMoretti. A disposizione del pubblico – dunque – le opere in vetro, affiancate dagli strumenti utilizzati per la loro realizzazione. Nell'ambito di Matrioska è inoltre presente Usmaradio: la radio dell'Ateneo del Titano.