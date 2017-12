IN MANCANZA D'ARIA concerto e album di SARA JANE GHIOTTI

Con lo spettacolo musicale in rassegna al TITANO per IN SCENA A KM0 l'artista ha presenta il suo nuovo disco IN MANCANZA D'ARIA

Sara Jane Ghiotti e l'orchestra Ipioca ieri sera alla rassegna sammarinese IN SCENA A KM0. Musica, spettacolo e aria di festa in sala e nel ridotto del teatro a fine spettacolo nel convivio con amici e pubblico. L'artista jazz sammarinese d'origine inglese è laureata in direzione d'orchestra al Rossini di Pesaro e da anni si esibisce in tutto il mondo con i suoi pezzi canori e strumentali. Sara Jane ha portato in Repubblica il primo progetto discografico ispirato al Brasile. Spettacolo e disco s'intitolano IN MANCANZA D'ARIA e sono un omaggio ai maestri brasiliani dello CHORO(sciòru), BOSSA NOVA, SAMBA. Il concerto è fatto di sonorità jazz che non snaturano l'anima popolare portoghese d'origine pur contaminandone le radici. Disco e performance teatrali sono interpretate in modo vibrante da cantante e gruppo di strumentisti IPIOCA diretti dalla stessa Ghiotti.

fz



Intervista con SARA JANE GHIOTTI Cantante