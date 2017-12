"Il genio Capicchioni": al Concordia un documentario per ricordare uno dei più celebri liutai del novecento

Lunedì 18 dicembre alle 21.00, al Teatro Concordia la proiezione di un documentario su Marino Capicchioni, per celebrare il 40° anniversario della morte di uno dei più grandi liutai del novecento. Sammarinese, nato a Santa Mustiola nel 1895, imparò il mestiere di falegname nella bottega da bottaio del padre Berardo. Dai primi violini negli anni ’20, al terzo premio nel 1937 a Cremona al prestigioso Concorso di liuteria per il Bicentenario della morte di Antonio Stradivari, sino alle vette di una fama mondiale nel dopoguerra. Le testimonianze dei figli Mario e Luciano e filmati inediti ricostruiscono la storia dei Capicchioni, una famiglia di liutai e musicisti sammarinesi.

Il documentario ha i Patrocini della Segreteria di Stato alla Cultura e del Comune di Rimini, con il contributo degli Istituti Culturali e del Museo dell’Emigrante – Centro studi permanente sull’emigrazione. Realizzazione di San Marino RTV, partner dell’iniziativa la Cassa di Risparmio di San Marino e SIT Group. Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 5€ in favore di ASSPIC Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale. La regia è di Antonio Prenna.