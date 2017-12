UNIRSM, studi sulla vulnerabilità della terza torre

Rischi sismici della terza torre al centro della tesi del sammarinese Fabrizio Giardi. Fra le tesi discusse questa mattina durante la sessione di laurea in Ingegneria Civile dell'Università di San Marino, la ricerca "Sismic risk assessment of the third tower". Lo studio, cha ha coinvolto il docente sammarinese Davide Forcellini, è stato svolto sulla valutazione della capacità sismica della terza torre. Dalle ricerche del 24enne è emerso che per un'azione sismica "Il Montale" avrebbe una vita nominale doppia rispetto a una struttura ordinaria di nuova costruzione.



Nel video l'intervista allo studente Fabrizio Giardi e al professore relatore Davide Forcellini



Silvia Sacchi