CHI NON LAVORA, MAGIA... : Mondovisioni tour a San Marino

Ultimo appuntamento 2017 del tour MONDOVISIONI promosso dagli Istituti Culturali (Concordia ore 21) in collaborazione con Internazionale. FREE LUNCH SOCIETY dall'Australia “il rapporto tra lavoro e denaro”

Un viaggio nella globalizzazione delle diseguaglianze alla ricerca della libertà. Il tour MONDOVISIONI 2017 di CineAgenzia con Internazionale fa tappa a San Marino Cinema (passaggio anche ai festival di Bologna e Ferrara) con il documento-inchiesta FREE LUNCH SOCIETY dell'australiano Christian Tod su cibo-denaro-occupazione nel dilemma ironico (economico): E' SE NON GUADAGNASSI PIÙ, PER VIVERE? Come evolverebbe la società assistenziale e del sostegno sociale, che già prevede il salario di cittadinanza, trasformando il concetto classico ottocentesco di disoccupazione capitalistico tra liberismo e marxismo?

SE RIPENSASSIMO IL VALORE DEL DENARO COME SCAMBIO TRA DIRITTO E SERVIZIO?

“COME COME BASIC INCOME” sottotitolo del docu-film (vieni reddito di base!) L'ipotesi di lavoro parte dallo stato sociale e sue varianti nel futuro prossimo venturo dell'automazione, fine della middle class e informatizzazione spinta dei bisogni: UTOPIA realizzabile, più tempo per la persona (ma per far cosa?!).

