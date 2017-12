Giulia Michelini e Davide Albini i vincitori della XII edizione del Premio Reffi

Sono stati proclamati questa mattina i vincitori del dodicesimo Premio Reffi nel corso della presentazione della pubblicazione di Carisp, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS.

Una pubblicazione per celebrare i primi 10 anni del Premio Reffi e due vincitori della dodicesima edizione. È stato presentato questa mattina il progetto editoriale "Presente e futuro del Premio Letterario Giorgia e Pinella Reffi", che ripercorre gli elaborati premiati di prosa e di poesia realizzati dagli studenti della Scuola Secondaria Superiore.

Il Concorso istituito da Cassa di Risparmio in memoria delle sorelle Reffi grazie al loro lascito alla stessa Carisp, è difatti dedicato ai giovanissimi poeti e narratori sammarinesi che "sono il futuro di questa Repubblica" ha detto il consigliere SUMS Marino Rossi.

Le 2 migliori opere di poesia, giudicate ex equo dalla giuria, portano la firma della 18enne Giulia Michelini e il 17enne Davide Albini. 700 euro il premio per ciascuno dei due giovani vincitori.

I membri della commissione giudicatrice, i professori Filiberto Bernardi, Marcello Bollini e Aurora Cherubini hanno poi consegnato gli attestati di partecipazione ai 17 ragazzi in gara.

"Insegnava con una grazia particolare e un sorriso sempre presente" le parole del Professor Verter Casali nel ricordare la professoressa Pinella, amata insegnate dei Licei e del Ginnasio e molto vicina e sensibile al mondo degli studenti. Ed è questo infatti il senso del Premio: sostenere i giovani sammarinesi nella loro formazione.



Nel video l'intervista al professor Marcello Bollini, membro della Giuria del Premio



Silvia Sacchi