Un TALENTO di casa: CAPICCHIONI, il liutaio degli artisti

Presentazione ufficiale del docu-film IL GENIO CAPICCHIONI sui celebri musicisti e liutai sammarinesi in occasione della prima nazionale al Concordia lunedì 18 dicembre alle 21

Il lavoro è stato realizzato dalla nostra emittente con la collaborazione di enti e fondazioni su materiale d'archivio Rai e filmati d'epoca. Fotografie e documenti raccolti in collaborazione con il Centro di Ricerca sull'Emigrazione. Il documentario originale è in programmazione ufficiale al Concordia lunedì 18 per San Marino Cinema a scopo benefico in favore dell'associazione contro le Patologie da Invecchiamento cerebrale. Il progetto nasce a 40 anni dalla morte del famoso liutaio MARINO CAPICCHIONI tra i maggiori artigiani di creazioni d'arte del 900. Marino è il capostipite di liutai e musicisti come MARIO e LUCIANO e di compositori, maestri d'orchestra e strumentisti (violinisti e fisarmonicisti), di alto livello in attività. Il film scritto da Massimo Rastelli per la regia di Antonio Prenna raccoglie filmati inediti e testimonianze uniche di famigliari ed esperti narrate e interpretate dall'attore Andrea Tamagnini.

Interviste con Massimo Rastelli, Autore soggetto e testi, e Antonio Prenna, Regista del docu-film