EPISODIO 8: Saga Jedi al CONCORDIA

STAR WARS per una settimana sarà SAN MARINO CINEMA lo spazio degli ULTIMI JEDI con la pellicola di fantascienza uscita in tutto il mondo

Dopo l'anteprima di LOS ANGELES l'episodio VIII sbarca sul Titano già considerato dagli americani il miglior film della saga dopo EPISODIO V. in sintesi siti e giornali specializzati dicono: scene sbalorditive e sequenze mozzafiato con molti cambiamenti inaspettati: racconto bilanciato a tratti ironico con tensione e cuore. Si aspetta già la prova NUMERO 9 per giudicare l'VIII quasi STAR WARS fosse ricominciata di sana pianta con

ROGUE ONE.

E poi la durata, un'abbuffata! 150 minuti con titoli, code, commenti musicali e sigle da vedere, ascoltando uscendo...

In una nuova galassia lontana nuove figure e simboli. Gli eroi di terza generazione sono già leggendari e ben tracciati i confini tra bene e male. Teniamo d'occhio anello e il personaggio Rose, intanto. A 40 anni dall'invenzione di George Lucas si parla di VI trilogia infusa della forza dei nuovi JEDI degni sostituti degli ULTIMI JEDI.

