L'OMBRA di UGOLINI: racconti contadini sammarinesi

La nuova strenna natalizia sammarinese è di Peppino Ugolini con le sue poesie dialettali (tradotte a fianco) della tradizione popolare

Il noto autore della storia contadina in liriche ha scritto una raccolta di poesie di fantasia. Titolo del libro, ALL'OMBRA DEL PAGLIAIO, rigorosamente in dialetto. Ugolini da decenni è il POETA CONTADINO “della fanciullezza” testimone di “un mondo scomparso” tributo alle nuove generazioni. Intento dello scrittore è mantenere viva un lingua che rischia di perdersi pur se ancora in uso. Il testo è fatto di brevi raccontini in rima poetica con traduzione a fianco per tutti. Istantanee di vita vissuta e sognata in DIALETTO DOMAGNANESE sensibilmente diverso e originale rispetto agli altri castelli. L'idioma sammarinese è una lingua a sé nella grande famiglia vernacolare delle romagne. Passione e amore per le proprie radici fanno di ogni cittadino un poeta attraverso le storie di Ugolini rimasto, nel cuore, “figlio di contadini e della sua campagna”.

fz