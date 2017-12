La RUOTA di WOODY: l'ultimo ALLEN anni 50 incanta!



Dal weekend in Riviera LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE con la fotografia di Vittorio Storaro

Un malinconico carillon non senza ironia una pellicola che parla di morte e dolore della società statunitense postbellica. Coney Island è il parco divertimenti della vita dove tutti sono quel che non vorrebbero essere... mentre avanza il sogno americano, per pochi. Woody Allen si pone tra Elia Kazan e Tennessee Williams strizzando l'occhio alla miniserie televisiva da nomination (21) MILDRED PIERCE.

Un'opera filmica dal ritmo magnificamente lento anche nei frammenti GANGSTERN dove la battuta "schifosi italiani" è rivolta (Deo gratia) ai mafiosi di Little Italy.



