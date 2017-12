Sanremo: il cast di Baglioni tra qualità e sorprese

Un cast di qualità con qualche sorpresa, che tiene conto dei gusti del pubblico più largo, e che porta sul palco un concentrato di vincitori visto raramente. È il Sanremo firmato Claudio Baglioni, direttore artistico che ha un nome e una carriera da spendere e che non ha mai partecipato al festival in gara. Diverte vedere i Pooh in gara ma separati, Facchinetti e Fogli in coppia, Red Canzian da solo, mentre è senza dubbio una chicca, e una scelta coraggiosa, il duo Enzo Avitabile-Peppe Servillo.