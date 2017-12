Gremito il Concordia per la presentazione de "Il Genio Capicchioni"

Un pubblico numeroso al Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la proiezione del nostro documentario dedicato al genio dei Capicchioni, la famiglia sammarinese dove tutti sono stati o sono musicisti o comunque legati alla musica.

In particolare il documentario si dedica al genio artistico-artigianale del liutaio Marino, i cui strumenti ad arco sono stati suonati nelle più importarti orchestre del mondo.

Un'anteprima sul grande schermo del programma tv che andrà in onda sabato prossimo alle 21, sulla nostra emittente.

Produzioni di questo tipo tipo sono sempre le benvenute, ha affermato Fabio Zanotti, presidente della Cassa di Risparmio, perché aiutano la comunità sammarinese a conoscersi meglio e di più.

Massimo Rastelli, autore del soggetto e dei testi, ha ribadito la forza delle piccole storie private quando si incontrano con i grandi eventi.