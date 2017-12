Pasquini, 'un buon sammarinese': in mostra a San Marino le opere grafiche dell'artista riminese

Inaugurata a Palazzo Valloni la mostra “Un 'buon sammarinese' – Luigi Pasquini a San Marino dal 1925 al 1932”: un percorso bibliografico sulle opere grafiche dell'artista riminese, realizzato dagli Istituti Culturali, la Biblioteca e Museo di Stato. Pasquini visse per parecchi anni a San Marino dove insegnò in varie scuole. Durante il suo soggiorno sul Titano avviò collaborazioni con diverse personalità locali, che portarono alla realizzazione di acquerelli, xilografie ma anche di racconti “sammarinesi” con cui lasciò una bella traccia di sé in Repubblica. La mostra di Palazzo Valloni, allestita fino 16 febbraio, si inserisce in una serie di eventi organizzati in contemporanea in Riviera, proprio in ricordo del noto pittore e incisore romagnolo che morì, ottantenne, nel 1977.