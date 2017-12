Cinepanettone RICCHISSIMO anche sul TITANO arriva DE SICA

Film di Natale anche a San Marino POVERI MA RICCCHISSIMI continuazione del precedente successo natalizio di Fausto Brizzi

Del film ne hanno parlato anche gli americani di Hollywood per via dello scandalo sessuale italiano che ha coinvolto il regista Brizzi messo al bando dalla WARNER ITALIA con la cancellazione del nome in locandina. POVERI MA RICCHISSIMI è una sua creatura d'altronde di difficile abiura... la storia è il sequel di POVERI MA RICCHI con famiglia burina TUCCI alle prese con una vincita milionaria. Patrimonio salvato dalla genialità italiana di un nipote basata sul fai da te pronta a ripartire... (fottendosene e fregando a destra a manca) la famiglia ridiventa RICCHISSIMA si scatena contro lo stato sanguisuga per non pagare tasse. Il padre neo Trump s'inventa una brexit ciociara a TORRESECCA e guida la rivolta contro politici e governanti per farsi i casi suoi... sulla pelle di tutti quanti. Un referendum per il principato indipendente con tanto di first lady splendida LUCIA OCONE vero pezzo forte (leggera e bonacciona) della comedy sempliciotta (avanti un bel po'...).

