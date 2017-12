Eurovision, il nome dell'artista sammarinese

Continua la selezione internazionale che porterà la rosa dei dieci finalisti ad esibirsi nel Talent Show finale per diventare IL candidato per San Marino.

San Marino RTV e 1 in 360 sono lieti di annunciare la terza wild card, cioè l'artista sammarinese che parteciperà alla finale del concorso. Abbiamo chiesto ad una persona molto molto speciale di aiutarci a farlo.

Nel video l'annuncio.



San Marino and 1 in 360 are happy to announce the third wild card, which is the San Marino artist competing in the final. We have chosen a friend and a very special person to help us reveal the name. Enjoy the video, please.