Musica e solidarietà a Palazzo Pubblico nel tradizionale concerto di Natale

Tradizionale Concerto di Natale dalla Sala del Consiglio Grande e Generale, aperto, in questa 13 edizione, dal messaggio di auguri dei Capitani reggenti: Matteo Fiorini e Enrico Carattoni: "Un grande serata di musica e solidarietà, una felice tradizione ormai consolidata – hanno ricordato - che consente di apprezzare appieno il talento di giovani artisti sia sammarinesi che stranieri".

Una solidarietà indirizzata alla Fondazione Centro anch'io per il progetto "Chiavi di casa" e a Carita senza confini per sostenere la presenza di un medico nell'ospedale di Wasserà in Etiopia.