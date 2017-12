STRABILIANTE! Spazio Onofri in plastica creativa

Per le feste natalizie lo SPAZIO 57 di Città ospita la collettiva POLIMERICA

La Nota galleria d'arte moderna e contemporanea sammarinese propone i maestri della plastica. La mostra è un'esperienza sensoriale rivoluzionaria fatta di materiali inerti. Polimeri plastici, silicone, cilindri solidi, poliuretano, vetroresina e colla. Percorso visivo in un mix di colori forme e luci riflesse. Gli ambienti dello spazio artistico sono vere e proprie location postmoderne. I maestri sono artisti che lavorano anche sul design inteso come forma creativa dell'opera contemporanea. Torna tra gli altri VITTORIO VALENTE con le sue contaminazioni in “cellule” creative. MARCELLO GOBBI e i corpi nudi iridescenti coronati di gocce siliconate. La natura fiabesca di PIETRO GILARDI e i cilindretti orientati in ombre colorate di FRANCO COSTALONGA. Le opera da toccare in mosaici puntinati di CARLO PASINI. Le vetroresine in figura aliene di GIANNI CELLA. Da non perdere il ricordo di OMAR RONDA in memoria della sua storica OPERA KITSCH trasparente alla “Frozen”. Chiude la rassegna “l'artista che colorava l'infinito”, DAVIDE NIDO, noto per gli effetti psichedelici della pittura sparata a caldo su tela.

fz