CARITAS RN: la Mensa di Natale

La Caritas riminese accoglie tutti per un NATALE di condivisone dopo la tavolata prenatalizia degli ultimi col vescovo si attendono al pranzo del 25 dicembre coi volontari più di 200 persone



Donazioni e regali in cibo e derrate alimentari (pesce, carne, verdure, pasta e dolci) per la festa natalizia non deve mancar nulla. Così i riminesi nel totale anonimato hanno portato ogni ben di Dio (è il caso di dirlo...) per il pranzo dei poveri bisognosi (cittadini, migranti, anziani e bambini).

Si lavora da giorni in cucina alla preparazione di antipasti all'astice e aragostine rigorosamente gratuiti e solidali per chiunque si sieda a tavola.

Come una bella festa nuziale quella di GESÙ-NATALE che allarga le braccia e aggiunge posti alla sua mensa per chi non ha un posto dove andare e non sa più dove stare. In questi giorni il cronista annotava (in silenzio) il dialogo dell'attesa al centro d'ascolto: DOVE ANDREMO? STAI CON ME! MANGIATE QUI, LAVATEVI E VESTITEVI, DA NOI. FESTEGGIATE IL FESTEGGIATO. C'È QUALCUNO COMUNQUE PER VOI.

Uno sguardo sui poveri che ci riguarda trasformandoci tutti in cibi prelibati preparati per l'avventore... (Colui che viene).

Intervista con Don Renzo Gradara Assistente spirituale Caritas Rimini