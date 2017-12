Talenti e tombola, tutto in una sera



Ultimi preparativi negli studi di San Marino RTV che questa sera, dalle 20.45, ospiteranno la finalissima de “I Talenti dei Castelli 2017”. La trasmissione sarà presentata di Emanuela “Amy” Rossi, con la partecipazione di IROL – fresco di candidatura per il Talent Show finale dell'Eurovision Song Contest 2018 – e Lucia Castiglione, vincitrice dell'ultima edizione de I Talenti.



Torneranno ad esibirsi i 9 finalisti, questa volta sotto gli occhi critici della giuria composta da Francesco Zingrillo (per l'emittente di Stato), Alessandro Carli (direttore di Fixing), Barbara Andreini (cantante e curatrice del Concorso Tebaldi) e Nathalie Locheron Muccioli (ballerina e insegnante di danza).



Come ogni anno, contestualmente alle esibizione degli artisti, avverrà l'estrazione della “Tombola di Natale” di Banca di San Marino. Quindi tutti sintonizzati su San Marino RTV con le cartelle in mano, in attesa dei numeri fortunati e del talento vincitore.



fm