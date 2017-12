Il film d'essai per ragazzi delle feste è MERAVIGLIOSO...

Il cineforum natalizio nelle sale d'essai della riviera e a Santarcangelo in programmazione fino a capodanno WONDER con Julia Roberts e Owen Wilson

LA MERAVIGLIA di WONDER è un bambino di 10 anni con una sindrome deformate facciale sottoposto a vari interventi chirurgici che hanno trasformato il suo volto e inevitabilmente anche la vita famigliare e scolastica. Film tratto da un fortunato libro americano che parla di AUGGIE (diminutivo di August) PULLMAN, appassionato di STAR WARS, nato proprio per distinguersi...

Un bimbo a scuola, con le persone che gli stanno intorno, in una storia di amicizie e amore. Un mondo il nostro dove chi è diverso per necessità impara presto a diventare grande pur essendo piccolo. AUGGIE ha un papà divertente che considera fico e una mamma apprensiva quel che basta ma combattiva al punto giusto anche grazie ai fratelli indirettamente trascurati dai genitori perché sani... (è il paradosso degli affetti casalinghi).

Con questa pellicola ben accolta oltreoceano è facile commuoversi (qualcosina in più dell'emozionarsi a pagamento) al cinema soprattutto a Natale è come farsi un regalo (che non è un dono, però!?).

fz