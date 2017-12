Presepe di sabbia di Rimini, il Natale del '700 a grandezza naturale

Sulla spiaggia, in una delle zone più caratteristiche della Marina Riminese quale il porto, il Presepe di Sabbia si estende su una vasta area nel Villaggio del Natale. Basta entrare per immergersi in una magica atmosfera in cui suggestione e bellezza colpiscono la fantasia di chi ammira il non convenzionale presepe con gruppi scultorei a grandezza naturale. Tema di questa edizione è il ‘Natale del ‘700, in un’ambientazione classica ispirata allo stile napoletano, creato da artisti della sabbia internazionali.