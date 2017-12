GO! GO!! GOSPEL!!! una serata solidale afroamericana

Il GOSPEL del pastore RON al Nuovo di Dogana (ore 21) nel tour natalizio a sostegno del volontariato sammarinese con il patrocinio di Territorio e Giunta di Serravalle, media partner RTV San Marino

Una serata natalizia solidale contribuendo e votando con una scheda ( 80% del ricavato alle prime 4 onlus più votate in sala) il progetto riferito alle associazioni in campo: scolastico, culturale, ludico educativo dell'infanzia e infine per anziani.

Il PASTOR RON gospel show è un evento conosciuto e amato in tutta Italia grazie agli strabilianti tour degli ultimi anni dei 7 ragazzi e ragazze d'oro americani in giro per il mondo. Il più eccentrico è il doctor Roonald (Pastor Ron) folle per amore in nome del Signore -dice lui.

Gospel e spiritual vanno a braccetto frammisti a ballo e recitazione formano la ormai celebratissima TRIOLOGIA (che il dottor Pastor chiama TRINITÀ...). Ironia e divertimento in una esperienza teatrale che passa dal sermone alla canzone con disinvoltura e leggerezza, in una parola: GODSPELL, declinare DIO cantando il prossimo...

