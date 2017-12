La storia del CIRCO BARNUM in musical e amore al cine di Borgo

THE GREATEST SHOWMAN nel biopic con Hugh Jackman e Zac Efron al CONCORDIA da stasera fino a dopo l'Epifania

A fine Ottocento in America nasce lo SHOW BUSINESS delle diversità circensi. Un'idea spericolata dalla brama creativa ed economica del signor Phineas Taylor Barnum, primo imprenditore da circo... del paese. Una società puritana e bacchettona, che isola ed emargina chiunque non si omologhi, paga per divertirsi ridendo dei “fenomeni da baraccone”. Nel tendone l'eccezione diventa la regola per non essere mediocri bisogna stupire il pubblico con ironia e una punta di amarezza... come nella vita.

Le stranezza fatte donna e uomo al servizio dei benpensanti talmente ignoranti (nel senso di ignorare...) da far guadagnare un fiume di denaro agli ultimi. Artefice del miracolo finanziario epocale è il signor BARNUM che la scena ( e la polemica con la critica e i giornalisti) la frequentava alla grande calcandola pure, e benissimo, da vero SHOWMAN; una parola da lui inventata e oggi glorificata non sempre con onore in tutti i campi dalla politica ai media.

fz