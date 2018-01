COCO: un cartone d'autore sulla Halloween messicana

Continua il pomeriggio dei bambini a Borgo Maggiore fino al 7 gennaio il film animato sui defunti vero successo mondiale natalizio

COCO non è un film ma una storia animata, che ti tocca dentro emozionando fino alla fine. Scherzare e ironizzare sulla morte come fanno i messicani non è certo facile. Ancor più farlo con un cartone “latinos” sulla tradizione dei defunti ben più piena e originaria dell'Halloween statunitense. Un bambino, una chitarra, la musica e un viaggio multicolor nell'Aldilà a cercare un destino per l'Aldiquà a volte più grigio del previsto... Il protagonista non vuole fare il calzolaio ma l'artista seguendo la passione non la professione di famiglia: un insegnamento innanzi tutto per i grandi. COCO è un film maturo (adulto) per bambini che ci fa ricordare di esserlo sempre (anche con figli e nipoti), crescendo, lungo il cammino della vita. Una pellicola per le feste che rimane, da vedere con famiglia e amici. Da rivedere con chi si ama e ci accompagnerà sempre...

fz