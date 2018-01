Le Favole di Calvino in teatro a San Marino

“In SCENA a Km0” al Titano (16.30) nelle domeniche pomeriggio (7 gennaio) per ragazzi debutto sammarinese dello spettacolo LE PENNE DELL'ORCO di Korekané

La Compagnia KORECANÈ fa della recitazione (pantomima) in musica e narrazione il centro del teatro vuoto da riempire di cose... e di sogni dei bambini. La coppia “musicalrecitante” Guducci-Paganelli rovescia il titolo della tradizione popolare contadina diffusa dalla Garfagnana di ITALO CALVINO da ORCO CON LE PENNE alle PENNE DELL'ORCO, che non è proprio la stessa cosa... Espedienti affabulatori, scenici e creativi, per coinvolgere in un giuoco del CREARE E CRESCERE il piccolo pubblico in platea parte integrante del palcoscenico immaginario. Oggetti di scena e di casa, calzini e trombette, noci di cocco e spade diventano strumenti vivi di un racconto in divenire realizzato in modo originale da tutti nel teatrino della vita che per la prima volta fa tappa e riparte da SAN MARINO per le FAVOLE ITALIANE.

fz