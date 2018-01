Il Fulgor riapre per il compleanno di Fellini

Sarà inaugurato il 20 gennaio prossimo con una festa anche in strada nel giorno del compleanno di Federico Fellini che ha reso la sala, nata nel 1915, famosa nel mondo con il film AMARCORD. Tanti saranno gli ospiti illustri insieme al Ministro Franceschini anche Sergio Zavoli.

La società KHAIROS gestrice del Cinema Settebello coordinerà la struttura parte del progetto MUSEO FELLINI. L'operazione culturale fortemente voluta dal sindaco basata sulla figura e l'opera del grande regista romagnolo comprenderà anche Castel Sismondo, Piazza Malatesta e in parte il Teatro Galli. I gestori hanno concluso il montaggio dell'allestimento scenografico anni Trenta del palazzo di Corso d'Augusto. Approntate sala storica e atrio progettate dal premio oscar Dante Ferretti contestualmente alle attrezzature di supporto, illuminotecnica, cabine e ancoraggi di schermi e vetrine. Tutto pronto per la prima proiezione e l'apertura “popolare” al pubblico dedicati alla Rimini felliniana delle origini. Tre piani ristrutturati dell'antico Palazzo Valloni saranno la Casa del Cinema con il secondo piano - galleria e gli spazi espositivi multimediali al livello superiore.

